(Казань, 9 декабря, «Татар-информ»). Эксперты назвали топ-10 зарубежных стран популярных среди российских туристов, сообщает ТАСС со ссылкой на аналитическое агентство «ТурСтат».

Согласно полученным данным, чаще всего россияне ездили в Турцию (почти 5 млн), Абхазию (около 3,6 млн), Финляндию (почти 2,5 млн), Казахстан (не менее 2,3 млн) и Украину (почти 1,8 млн).

В десятку популярных среди туристов стран также вошли Китай, Эстония, Грузия, Германия и Италия.

Кроме того, отмечается, что количество выездных туристских поездок из страны увеличилось на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом в 2017 году и составило 32,9 млн человек.

Ранее сообщалось, что исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе отнесла Казань к числу самых новогодних городов России.

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