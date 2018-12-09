Владельцы iPhone пожаловались на навязчивую рекламу от Apple

(Казань, 9 декабря, «Татар-информ»). Владельцы iPhone пожаловались на навязчивую рекламу от компании Apple, сообщают «Известия» со ссылкой на портал AppleInsider.

Отмечается, что пользователи получают рекламу, которая предлагает купить новую «яблочную» технику. При этом уведомления от App Store приходит даже тем владельцам гаджетов, у которых не установлено мобильное приложение.

Ранее специалисты Роскачества составили топ-10 лучших смартфонов 2019 года. Последние новинки от Apple — iPhone XS Max и iPhone XS — расположились на втором и третьем местах соответственно, уступив первое место Samsung Galaxy Note 9.

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