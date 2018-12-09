Долгожитель Нижнекамска в свой 90-летний юбилей сыграл гостям на гармони

(Казань, 9 декабря, «Татар-информ»). Долгожитель Нижнекамска Муразяп Исмагилов в свой 90-летний юбилей сыграл гостям на гармони. Соседи попросили журналистов рассказать о нем, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.



Муразяп Исмагилов приехал с семьей на комсомольско-молодежную стройку в 1963 году. Здесь он устроился работать в СМУ-5 от «Татэнергостроя» монтажником крупнопанельных домов и в течение 25 лет строил дома в Нижнекамске. Вместе с женой они вырастили троих детей, сейчас в семье мирно живут семь внуков и девять правнуков.





В декабре большой 95-летний юбилей отпраздновала и нижнекамка Мария Лазарева. Поздравить ее пришли не только родные и близкие, но и представители муниципалитета, а также социальных служб.



Родилась Мария Лазарева в поселке Акташ Альметьевского района. В годы войны трудилась револьверщицей на военном заводе Казани. В Нижнекамске работала в гостинице шинного комплекса. Вместе с мужем воспитали пятерых детей, которые подарили им семь внуков и семь правнуков. Награждена медалью «За доблестный труд в годы ВОВ» и юбилейными медалями.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.