Система «Народный инспектор» может начать работать в 2019 году по всей России

(Казань, 9 декабря, «Татар-информ»). Система «Народный инспектор» может начать работать в будущем году по всей России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

«Комитетом по государственному строительству и законодательству в Совет Государственной Думы внесено предложение рассмотреть законопроект в первом чтении в декабре текущего года», — приводятся слова из сообщения ведомства.

С помощью системы «Народный инспектор» граждане могут зафиксировать нарушение Правил дорожного движения через свой смартфон. Для этого нужно будет пройти регистрацию на портале госуслуг, скачать мобильное приложение, через которое и подаются данные о нарушениях.

Отмечается, что будут привлекать к ответственности тех владельцев автомобилей, которые систематически нарушают правила дорожного движения.

В Татарстане государственная информационная система «Народный инспектор» действует с ноября 2014 года. По данным Минсвязи РТ, с начала работы системы в республике по июль этого года гражданами было подано около 180 тыс. заявок.

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