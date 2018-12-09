Мировая оперная звезда Аида Гарифуллина дала концерт в Казани

(Казань, 9 декабря, «Татар-информ»). Вчера в столице республики прошел концерт, на котором солистка Венской оперы и заслуженная артистка Татарстана Аида Гарифуллина выступила вместе с Государственным симфоническим оркестром Татарстана под управлением народного артиста страны Александра Сладковского, сообщает пресс-служба ГСО РТ.

«До сих пор не могу поверить, что это случилось! Долгожданный концерт, великолепное звучание оркестра под управлением маэстро Сладковского! Я безумно счастлива, наконец-то мы поработали вместе, жду новых концертов», — передает пресс-служба слова оперной звезды.

В программе концерта были представлены номера из таких опер, как «Норма» итальянского композитора В. Беллини и «Ромео и Джульетта» французского автора Шарля Гуно, а также «Половецкие пляски» из оперы А. Бородина «Князь Игорь», «Вальс» из балета П. Чайковского «Спящая красавица».

Кроме того, программа включала и музыку татарских композиторов — «Танец огненной ведьмы» из балета «Шурале» и др.

11 декабря мировая оперная звезда и Государственный симфонический оркестр под управлением Александра Сладковского выступят в Москве, на площадке Большого зала Московской консерватории имени П. Чайковского, 14 декабря — в Альметьевске.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.