Покоритель Северного полюса из Лаишевского района получил подарки в День Героев Отечества

(Казань, 9 декабря, «Татар-информ»). В День Героев Отечества военный комиссар Лаишевского района поздравил Героя Социалистического Труда, покорителя Северного полюса Фидуса Асхадуллина, пишет газета «Камская новь».



Высокое звание он получил в 1977 году за выдающиеся заслуги в подготовке и осуществлении экспериментального рейса атомного ледокола «Арктика» в район Северного полюса и за проявленные при этом мужество и героизм.

Его жена, Нурзиган Минвалеевна, радушно пригласила гостей к столу. Вместе супруги прожили уже 53 года.



Военный комиссар района Александр Афанасьев в поздравительной речи отметил, что Лаишевский район богат героями — кто-то проявлял свое мужество во время Великой Отечественной войны, а после — в горячих точках, а кто-то внес свой неоценимый вклад в мирное время.





«Отрадно, что среди жителей Лаишева есть такие замечательные люди, которые трудятся на благо народа не ради славы», – подчеркнул глава района.

Александр Афанасьев вместе с начальником 118-й пожарно-спасательной части Александром Аникиным и начальником отдела социальной защиты района Еленой Сюниной вручили цветы и подарки Фидусу Асхадуллину.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.