На территории деревни Канаш Заинского района введен карантин по бешенству животных

(Казань, 9 декабря, «Татар-информ»). На территории деревни Канаш Заинского района введен карантин из-за заболевания бешенством животных и угрозы распространения заболевания в другие населенные пункты республики. Соответствующий указ подписал Президент РТ Рустам Минниханов.

Согласно указу, на территории этого населенного пункта на период действия карантина введен ряд ограничений. Так, запрещаются торговля домашними животными, их вывоз за пределы соответствующей территории и отлов диких животных. Также запрещены убой на мясо животных, больных или заподозренных в заболевании, реализация, использование в пищу молока от животных, больных бешенством, или молока от клинически здоровых животных без пастеризации в установленном порядке. Кроме того, запрещается вывоз за пределы указанной территории шерсти, шкур, полученных от клинически здоровых животных, не прошедших дезинфекцию в установленном порядке.

Указ подписан 5 декабря и вступил в силу со дня его подписания. Главному управлению ветеринарии Кабмина РТ предписано разработать и утвердить план мероприятий по ликвидации бешенства животных на территории деревни Канаш и обеспечить его реализацию.

Карантин подлежит отмене по истечении двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством при условии выполнения необходимых мероприятий.

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