Опытный образец нового плацкартного вагона запустят в эксплуатацию до конца 2018 года

(Казань, 9 декабря, «Татар-информ»). ОАО «Российские железные дороги» планирует до конца этого года запустить в эксплуатацию один современный плацкартный вагон, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по пассажирским перевозкам Дмитрия Пегова.

В ноябре компания показала на собственном стенде московской выставки «Транспорт России» макет нового плацкарта в натуральную величину. Любой желающий мог посидеть, попробовать полежать на полках и оставить свой отзыв.

Ранее стало известно, какие будут цены на билеты в современных плацкартных вагонах.

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