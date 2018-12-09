(Казань, 9 декабря, «Татар-информ»). Татарстанские родители пожаловались на холодную и невкусную еду в образовательных организациях республики, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

«Наибольшее количество обращений — на подачу детям холодных и невкусных блюд», — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

В ходе проведенной работы специалисты рассмотрели все 54 обращения, поступившие по телефону горячей линии. Так, обращения поступили по организации питания в образовательных учреждениях Казани, Нижнекамска, Набережных Челнов и Заинского района.

Специалисты Роспотребнадзора приняли необходимые меры: о факте нарушения письменно проинформировали руководителей образовательных организаций и руководителей учреждений, организующих питание, провели совещания по устранению нарушений на местах и обучающие семинары с работниками столовых и т. д.

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