Глава Лаишевского района оценил судака, пойманного 92-летним Героем Советского Союза Кузнецовым

(Казань, 9 декабря, «Татар-информ»). Глава Лаишевского района Михаил Афанасьев оценил приготовленного судака, пойманного утром 92-летним Героем Советского Союза, пишет газета «Камская новь».



Ранним утром Борис Кузнецов успел порыбачить вместе с военным комиссаром района Александром Афанасьевым, а уже к обеду улов ждал гостей на столе. За празднично накрытым столом встречал гостей виновник торжества – Борис Кузнецов вместе с супругой Альфией Султановной. Военная выправка 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны и парадный мундир как никогда соответствовали праздничному настрою в День Героев Отечества.





Глава района Михаил Афанасьев вручил подарки главе семейства по случаю праздника и отметил, что ему очень приятно поздравить легендарного человека, гордость района, Татарстана и всей страны.



«Хочу выразить восхищение вашей работой на благо и созидание нашей республики», – сказал глава района.





Букет супруге хозяина дома преподнес военный комиссар района Александр Афанасьев. К поздравлениям присоединились председатель Совета ветеранов района Рашит Булатов, директор Казанской кадетской школы-интерната имени Героя Советского Союза Б. К. Кузнецова Радик Юнусов, начальник отдела социальной защиты района Елена Сюнина и руководитель центра «Золотая осень» Ольга Башкирова.

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