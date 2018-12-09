Для детей-инвалидов Нижнекамска устроили благотворительный ужин в пиццерии

(Казань, 9 декабря, «Татар-информ»). В рамках Международной декады инвалидов в одном из нижнекамских кафе-пиццерий состоялся праздник «Остров дружбы» для детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Эта традиция сохраняется уже в течение пяти лет. Участие в празднике приняли 30 ребят из микрорайонов № 6, 7, 8, 11.



Организаторы заранее подготовились к празднику, подростковые клубы «Юность» и «Затейник» изготовили подарки для детей. Всех участников ждали веселые игры и конкурсы: дети отгадывали загадки, пели хором, рисовали, в рисунках изображали мечту: какой подарок они ждут на Новый год.





Организаторы праздника считают, что такие встречи нужно проводить обязательно, многие из детей постоянно находятся дома, лишены общения, а встречи проходят радостно – на позитиве.



«Мы же знаем, лечат не только лекарства, лечат улыбки, добрая, положительная, праздничная атмосфера и, конечно же, вкусная еда», – отметили организаторы праздника.



Кроме того, в духовно-нравственном реабилитационном центре «Ихлас» при нижнекамской мечети прошли мероприятия, посвященные Декаде инвалидов. Дети с ОВЗ выступили перед гостями со стихами благодарности и любви к родителям.

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