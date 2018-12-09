Татар-информ

9 декабря 2018, 14:19

Общество

В Чистополе сразились за звание Мисс Снегурочка

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Общество

В Чистополе сразились за звание Мисс Снегурочка

Главной Снегурочкой стала Екатерина Предеина из чистопольского психоневрологического интерната.

(Казань, 9 декабря, «Татар-информ»). В городе Чистополь выбрали Мисс Снегурочку – в творческом состязании приняли участие подопечные психоневрологического интерната и дома для престарелых и инвалидов, передает «Татарстан 24».

В финале выступили семь представительниц прекрасного пола. Все они тщательно готовились к представлению и очень волновались.

Несмотря на ограниченные физические возможности, девушки учили песни и стихи, сами шили костюмы. Самой сложной для них стала демонстрация новогодних нарядов. На суд жюри были представлены не только традиционные новогодние платья, но и костюмы из целлофановых пакетов, газет, ватмана.

По итогам конкурса каждая участница получила свой почетный титул: Мисс зрительских симпатий, Снежная королева, Мисс очарование и Мисс экстравагантность. Для каждой девушки участие в конкурсе стало личной победой и вдохновением для дальнейшего творчества и активной жизни.

Главной Снегурочкой стала Екатерина Предеина из чистопольского психоневрологического интерната.

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