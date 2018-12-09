Зинэтула Билялетдинов о победе «Ак Барса» над «Слованом»: «Игра мне понравилась»

(Казань, 9 декабря, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов лаконично прокомментировал победу над «Слованом» (2:1), подчеркнув, что ему игра понравилась. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Игра мне понравилась. Обе команды показывали хороший хоккей, достаточно быстрый хоккей. Нам надо было непременно выигрывать. Рад, что ребята приложили все усилия, чтобы это сделать», — сказал он.

«Слован» проиграл девятый матч подряд, «Ак Барс» выиграл 9 из 10 последних встреч, с 57 очками казанцы продолжают погоню за лидером Восточной конференции КХЛ «Автомобилистом» из Екатеринбурга. В активе уральцев 59 очков.

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