Россия заняла второе место в рейтинге развивающихся экономик по версии Bloomberg

(Казань, 9 декабря, «Татар-информ»). Россия заняла второе место в рейтинге развивающихся экономик по версии агентства Bloomberg. Об этом сообщает РИА Новости.

Россия поднялась в этом списке на пять пунктов по сравнению с 2017 годом. На первом месте рейтинга Малайзия, на третьем — Китай. На последнее место в этом году опустилась Турция, хотя в предыдущем отчете страна была на пятом, на две строчки выше России.

Ключевую роль для российской экономики сыграло ускорение роста ВВП, тогда как европейские санкции сохраняются, а санкции США ужесточаются, говорится в сообщении агентства.

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