Более 400 проживающих за рубежом наших соотечественников хотят переехать жить в Татарстан

(Казань, 9 декабря, «Татар-информ»). С января по сентябрь 2018 года 471 наш соотечественник, проживающий за рубежом, подал заявление в подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России в ПФО, чтобы переехать в Татарстан на постоянное место жительства. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе.



«Соотечественникам, переселяющимся на постоянное место жительства в Россию, предусмотрены государственные гарантии и социальная поддержка за счет средств федерального и регионального бюджетов», — отмечается в сообщении.

На заседании Межведомственной комиссии по реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, рассмотрен ряд вопросов. В частности, вопросы доступности жилья для переселившихся соотечественников, информационного обеспечения реализации Госпрограммы по переселению наших граждан, а также присвоения статуса территорий приоритетного заселения регионам РФ. Кроме того, обсуждены проблемы, возникающие при реализации этой программы, и выработаны рекомендации федеральным и региональным органам государственной власти.

Совещание провел 7 декабря министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, который является председателем указанной комиссии.

Как сообщает пресс-служба, в январе – сентябре 2018 года в уполномоченные органы за рубежом и подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России в ПФО нашими соотечественниками подано около 6 тысяч заявлений об участии в Госпрограмме по переселению в Россию. При этом избрали местом проживания Самарскую область 1528 человек, Саратовскую — 1268 человек, Оренбургскую — 922, Ульяновскую область — 393 и Республику Татарстан — 471 человек.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.