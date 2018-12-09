Денис Мантуров поддержал идею маркировки детского питания

(Казань, 9 декабря, «Татар-информ»). Минпромторг России поддерживает идею маркировки детского питания, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

«Конечно», — сказал Мантуров, отвечая на вопрос журналистов, поддерживает ли его ведомство маркировку детского питания.

Чтобы снизить долю нелегальной продукции в России создается единая национальная система цифровой маркировки и прослеживаемости товаров «Честный знак».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что власти России планируют усилить контроль за системой маркировки товаров, которая в будущем охватит заметную долю товарных потоков в стране.

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