Татар-информ

9 декабря 2018, 11:28

Экономика и финансы

Денис Мантуров поддержал идею маркировки детского питания

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Экономика и финансы

Денис Мантуров поддержал идею маркировки детского питания

Чтобы снизить долю нелегальной продукции в РФ создается единая национальная система цифровой маркировки и прослеживаемости товаров «Честный знак».

(Казань, 9 декабря, «Татар-информ»). Минпромторг России поддерживает идею маркировки детского питания, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

«Конечно», — сказал Мантуров, отвечая на вопрос журналистов, поддерживает ли его ведомство маркировку детского питания.

Чтобы снизить долю нелегальной продукции в России создается единая национальная система цифровой маркировки и прослеживаемости товаров «Честный знак». 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что власти России планируют усилить контроль за системой маркировки товаров, которая в будущем охватит заметную долю товарных потоков в стране.

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