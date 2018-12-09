Татар-информ

9 декабря 2018, 23:26

Культура

В Буинском музее представили «ожившие» экспонаты – фотоаппаратуру времен СССР

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Культура

В Буинском музее представили «ожившие» экспонаты – фотоаппаратуру времен СССР

Музыкальную гостиную посетили жители дома-интерната для престарелых и инвалидов, президиум Совета ветеранов района.

(Казань, 9 декабря, «Татар-информ»). В Буинском краеведческом музее состоялось мероприятие, посвященное Декаде инвалидов и Международному дню матери. Музыкальную гостиную посетили жители дома-интерната для престарелых и инвалидов, президиум Совета ветеранов района, сообщает пресс-служба Буинского района.



Сотрудники музея совместно со школой искусств познакомили гостей с ожившими экспонатами – фотоаппаратурой Советского Союза. О фототехнике прошлого века рассказал заведующий отделом музея Альберт Гарипов.

Присутствующих также поздравила директор музея Люция Ахметзянова, начальник архивного отдела исполкома Буинского района Лейсан Самерханова и руководитель Совета ветеранов Зяугария Хуснутдинова.



Воспитанники детской школы искусств исполнили музыкальные номера и подарили свои рисунки жителям дома-интерната для престарелых, а представители регионального отделения партии «Единая Россия» вручили всем матерям красные розы.

 

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