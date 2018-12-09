Татар-информ

9 декабря 2018, 10:45

Официальная хроника

Алексей Песошин поздравил татарстанцев с Днем Героев Отечества

Рекомендуем

Официальная хроника

Алексей Песошин поздравил татарстанцев с Днем Героев Отечества

Фото: Рамиль Гали/архив

В Татарстане проживает один Герой Советского Союза, три Героя РФ, 22 Героя Социалистического Труда, пять полных кавалеров ордена Трудовой Славы.

(Казань, 9 декабря, «Татар-информ»). Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поздравил жителей республики с Днем Героев Отечества, сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Дорогие татарстанцы! Ежегодно 9 декабря наша страна празднует День Героев Отечества. В этот день мы не только вспоминаем героев, отдавших жизни за Родину во имя счастья будущих поколений, но и чествуем тех, кто сегодня живет среди нас, — людей, которые самоотверженным и бескорыстным подвигом доказали свою преданность родной стране и народу», — говорится в поздравлении.

На территории Татарстана проживают один Герой Советского Союза, 3 Героя Российской Федерации, 22 Героя Социалистического Труда, 5 полных кавалеров ордена Трудовой Славы и один Герой Труда Российской Федерации, напомнил Премьер-министр РТ.

Сегодня общество как никогда нуждается в их мудрости и стойкости, опираясь на их славное прошлое, мы сможем сформировать у подрастающего поколения любовь к Родине, отметил Алексей Песошин.

«Уважаемые Герои Отечества! Мы гордимся вашими подвигами. Проявив доблесть и отвагу, своим ратным трудом вы приумножили славу и могущество России. Огромное вам спасибо за вашу твердую гражданскую позицию, активное участие в жизни общества», — отметил глава Правительства РТ и пожелал всем мирного неба над головой, здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем дне, добра и благополучия близким.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Генконсул Казахстана о 750-летии Золотой Орды: «Восхищаемся, что в Татарстане проявили инициативу»
Новости дня
11:28
Денис Мантуров поддержал идею маркировки детского питания
11:01
В Зеленодольске на пожаре в десятиэтажном доме пострадал мужчина

Пожар случился на кухне в одной из квартир дома на улице Королева.

10:45
Алексей Песошин поздравил татарстанцев с Днем Героев Отечества

В Татарстане проживает один Герой Советского Союза, три Героя РФ, 22 Героя Социалистического Труда, пять полных кавалеров ордена Трудовой Славы.

10:33
Лжецелительница обманула престарелую жительницу Нижнекамска на 180 тысяч рублей

Аферистка убедила пенсионерку, что на нее наложено проклятье.

10:31
На станции Буа открыли мемориальную доску в честь Шакира Ахтямова

Шакир Ахметзянович работал секретарем Буинского райкома Всесоюзной Коммунистической партии большевиков, руководил строительством станции Буа в 1942-м.

10:11
Один человек погиб и четверо госпитализированы после ДТП в Нурлатском районе РТ

На 112-м километре трассы Чистополь – Аксубаево лоб в лоб столкнулись легковые автомобили.

10:01
Фигуристка Алина Загитова проиграла финал Гран-при в Канаде

По сумме короткой и произвольной программ Алина набрала 226,53 балла, уступив японке Рике Кихире (233,12).

09:35
Организация татарских женщин «Ак калфак» представила отчетную программу в Тетюшах

Концерт предваряла самобытная выставка творчества мастеров рукоделия – кружевная вышивка, самодельные куклы, поделки из различных материалов, картины.

09:12
Пестречинский фестиваль завоевал бронзу на международном фестивале «Диво Евразии»

Пестречинцы стали призерами в номинации «Люди и события. Событийный туризм».

08:00
Песошин: Достижения в экономике невозможны без решительной борьбы с коррупцией

В Татарстане в настоящее время реализуется пятая антикоррупционная программа.

07:14
Коллектив Детской школы искусств провел мастер-классы для подопечных интернатов Тукаевского района

В доме-интернате для престарелых состоялся концерт, подготовленный сотрудниками Детской школы искусств совместно с отделом культуры района.

06:32
Глухонемая повар в Бугульминском районе готовит для посетителей кафе кулинарные изыски

Отсутствие слуха не помешало жительнице Бугульмы найти работу по душе.

05:20
Пожилым нижнекамцам рассказали, как правильно чистить зубы и управлять эмоциями

Перед слушателями выступила интеллектуальный тренер по нейробике и майндфитнесу, которая рассказала, как важно принимать все свои эмоции.

04:42
Представителей казанских турфирм научили водить хоровод и плести куклы в Лаишевском районе

Представители турфирм Казани оценили потенциал Лаишевского района.

03:17
Врач-реабилитолог альметьевского центра медпрофилактики провел физзарядку для детей-инвалидов

Веселая физзарядка и интересный диалог состоялся для учащихся с 1-го по 9-е классы альметьевской школы № 19 для детей с ограниченными возможностями.

02:06
Дедушка известной певицы Гузель Хасановой в Дрожжаном отметил 90-летие

Почетные гости вручили поздравительное письмо от имени Президента России Владимира Путина и подарок от имени главы района Марата Гафарова.

01:20
Школьники Менделеевска запустили флешмоб «Танцуй ради жизни»

Старшеклассники Менделеевска поучаствовали во всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» и всемирном молодежном движении Dance4life.

00:08
Хор ветеранов «Волжанка» совместно спел с жителями верхнеуслонского Дома-интерната для престарелых

Встреча завершилась песней «Я люблю тебя, жизнь», которая является девизом не только обеспечиваемых интерната, но и хора ветеранов.

8.12 23:13
В Тетюшской детской школе искусств для слабовидящей ученицы провели урок чтения по Брайлю

Специалист Юлия Будкова сумела убедить ребенка, что навык читать и писать без напряжения глаз – это необходимость.

8.12 22:40
На Кремлевской набережной заработали «Татарская деревенька», метеостанция и штаб Деда Мороза

Сказочный городок проработает на набережной до 28 января, в выходные дни городок будет работать с 12:00 до 23:00, а в будни — с 16:00 до 22:00.

8.12 22:24
Правительство РФ одобрило новый законопроект о паллиативной медпомощи
8.12 22:02
«Ак Барс» победил в Братиславе

В состав вернулся нападающий Данис Зарипов.

8.12 21:58
«Пражская весна» глазами юных, история Вселенной и 100% окупаемости: Зимний книжный фестиваль открыт

В течение двух дней, 8 и 9 декабря, Центр современной культуры «Смена» будет принимать в своих залах 40 издательских домов со всей России.

8.12 21:36
В Тетюшском районе состоялся митинг, посвященный Дню Героев Отечества

Восемь уроженцев Тетюшского района были удостоены звания Героя Советского Союза, пятеро стали полными кавалерами ордена Славы.

8.12 21:20
В Казани состоялось закрытие турнира на Кубок Александра Попова

Соревнования начались 6 декабря и длились три дня.

События


ТАТАР-ИНФОРМ
в Яндекс.Дзен
Подписаться
×