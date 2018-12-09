Алексей Песошин поздравил татарстанцев с Днем Героев Отечества

(Казань, 9 декабря, «Татар-информ»). Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поздравил жителей республики с Днем Героев Отечества, сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Дорогие татарстанцы! Ежегодно 9 декабря наша страна празднует День Героев Отечества. В этот день мы не только вспоминаем героев, отдавших жизни за Родину во имя счастья будущих поколений, но и чествуем тех, кто сегодня живет среди нас, — людей, которые самоотверженным и бескорыстным подвигом доказали свою преданность родной стране и народу», — говорится в поздравлении.

На территории Татарстана проживают один Герой Советского Союза, 3 Героя Российской Федерации, 22 Героя Социалистического Труда, 5 полных кавалеров ордена Трудовой Славы и один Герой Труда Российской Федерации, напомнил Премьер-министр РТ.

Сегодня общество как никогда нуждается в их мудрости и стойкости, опираясь на их славное прошлое, мы сможем сформировать у подрастающего поколения любовь к Родине, отметил Алексей Песошин.

«Уважаемые Герои Отечества! Мы гордимся вашими подвигами. Проявив доблесть и отвагу, своим ратным трудом вы приумножили славу и могущество России. Огромное вам спасибо за вашу твердую гражданскую позицию, активное участие в жизни общества», — отметил глава Правительства РТ и пожелал всем мирного неба над головой, здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем дне, добра и благополучия близким.

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