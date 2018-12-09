(Казань, 9 декабря, «Татар-информ»). Лжецелительница обманула престарелую жительницу Нижнекамска на 180 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Возле ТЦ к 78-летней женщине подошла неизвестная и убедила свою жертву, что на нее якобы наложена порча. Снимать проклятье они отправились домой к пенсионерке.

Чтобы обряд «очищения» прошел успешно, аферистка попросила все деньги и украшения, которые после процедуры упаковала в платки и велела не трогать несколько дней.

Спустя два дня пенсионерка поняла, что в свертке нет 50 тысяч рублей и украшений на 130 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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