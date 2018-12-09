(Казань, 9 декабря, «Татар-информ»). Один человек погиб и четверо госпитализированы после ДТП в Нурлатском районе РТ, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Вчера вечером на 112-м километре трассы Чистополь – Аксубаево водитель «Гранты», по предварительной информации, превысил скорость, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с «Опелем», которым управлял житель Нурлата.

В результате аварии 36-летний пассажир «Гранты» погиб на месте. Оба водителя, 49-летняя пассажирка «Лады» и 40-летняя пассажирка «Опеля» госпитализированы.

Полицейские выясняют обстоятельства ДТП.

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