Фигуристка Алина Загитова проиграла финал Гран-при в Канаде

(Казань, 9 декабря, «Татар-информ»). Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова заняла второе место в финале Гран-при в Ванкувере (Канада), уступив японской спортсменке Рике Кихире, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

По сумме короткой и произвольной программ Алина набрала 226,53 балла. «Прокатом я не очень довольна, все никак не могу собрать произвольную программу. На данный момент это моя цель — откатать чисто. По ощущениям я была скованной, но рада, что смогла докатать чисто. Хочется всегда быть первой, но я понимаю, что такого, наверное, быть не может», — прокомментировала Загитова свое выступление.

Победительница Рика Кихира набрала 233,12. На третьем месте еще одна россиянка Елизавета Туктамышева (215,32).

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