На станции Буа открыли мемориальную доску в честь Шакира Ахтямова

(Казань, 9 декабря, «Татар-информ»). 8 декабря на железнодорожном вокзале станции Буа состоялась церемония открытия мемориальной доски, памятного знака в честь Шакира Ахтямова, сообщает пресс-служба Буинского района.

Шакир Ахметзянович работал секретарем Буинского райкома Всесоюзной Коммунистической партии большевиков, руководил строительством железнодорожной линии Свияжск – Ульяновск на станции Буа в 1942 году.

За свою работу Шакир Ахметзянович награжден орденом Трудового Красного Знамени в 1945 году, орденом Ленина в 1950 году, медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».



В открытии мемориальной доски участвовали руководитель исполкома Буинского района Ранис Камартдинов, военный комиссар Буинского и Дрожжановского районов Радик Тухфатуллин, председатель совета ветеранов Казанского региона Горьковской железной дороги Ильгиз Нигматуллин, внук Шакира Ахметзяновича Равиль Ахтямов и другие.





Глава района отметил, что даты, связанные с событиями Великой Отечественной войны, занимают особое место в жизни каждой семьи в стране, а мемориальная доска Шакиру Ахметзяновичу станет еще одним символом немеркнущей боевой и трудовой славы ветеранов – строителей железнодорожного участка Свияжск – Ульяновск.



Участники торжественного события почтили память Шакира Ахтямова, возложив гвоздики к мемориальной доске.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.