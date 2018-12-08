Татар-информ

9 декабря 2018, 08:00

Политика

Песошин: Достижения в экономике невозможны без решительной борьбы с коррупцией

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Политика

Песошин: Достижения в экономике невозможны без решительной борьбы с коррупцией

Фото: архив/Рамиль Гали

В Татарстане в настоящее время реализуется пятая антикоррупционная программа.

(Казань, 9 декабря, «Татар-информ»). Достижения в экономике невозможны без решительной борьбы с коррупцией, заявил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин в обращении, приуроченном к Международному дню борьбы с коррупцией.

Этот день отмечается 9 декабря по решению Генеральной ассамблеи ООН и призван привлечь внимание государств и общественности к проблеме коррупции, напомнил Алексей Песошин.

В Татарстане в настоящее время реализуется пятая антикоррупционная программа, в ней участвуют более 100 исполнителей, среди которых органы власти и общественные организации. В рамках программы в республике обеспечивается открытость деятельности властей для населения и укрепление их связи с обществом. На сайтах ведомств и комитетов размещаются сведения о доходах и расходах государственных и муниципальных служащих, а также отчеты о состоянии коррупции и мерах, которые предпринимаются для борьбы с ней.

Кроме того, в Татарстане работают «телефоны доверия» и «ящики доверия». Каждое обращение, которое может подать через них любой житель республики, проверяют ответственные лица. Татарстанцев также информируют о борьбе с коррупцией посредством тематических стендов и баннеров.

В августе Кабмин республики утвердил Концепцию антикоррупционной пропаганды в РТ до 2030 года, которая призвана систематизировать работу по пропаганде и наиболее широко проинформировать граждан о мерах, которые предпринимаются по противодействию и профилактике коррупции. В Татарстане также проводятся конкурсы и акции, посвященные борьбе с коррупцией.

По словам Премьер-министра, все это помогает создать благоприятную среду для того, чтобы реализовать антикоррупционную политику в Татарстане.

«Уверен, что от непримиримой и принципиальной позиции каждого гражданина зависят дальнейшие успехи республики», — заключил Алексей Песошин.

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