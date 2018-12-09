В Казани 13 декабря пройдет ярмарка вакансий

(Казань, 9 декабря, «Татар-информ»). В столице республики 13 декабря пройдет ярмарка вакансий, в которой смогут поучаствовать и граждане с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба Центра занятости Казани.

Мероприятие пройдет с 10 утра и до 2 часов дня на территории ИТ-парка. Все желающие смогут встретиться с представителями кадровых служб предприятий-участников ярмарки, узнать информацию о вакансиях и проконсультироваться со специалистами, в том числе и по вопросам содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов и родителей, воспитывающих детей-инвалидов.

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