Театр Кариева впервые представит постановку с рэп-дуэтом и посадит зрителей на сцену

(Казань, 9 декабря, «Татар-информ»). 15 и 16 декабря артисты театра Кариева представят необычную премьеру спектакля «Лейла и Меджнун». Один из популярных драматургов России Юлия Тупикина, основываясь на поэме Низами «Лейли и Меджнун», написала современную пьесу специально для кариевцев, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.



Уникальность проекта заключается в том, что артисты и зрители будут размещены на одной сцене, и мест будет не более пятидесяти. Режиссер спектакля Ренат Аюпов признался, что для артистов это большое испытание, поскольку прежде они никогда не играли в условиях столь маленького пространства: от зрителя их будет отделять расстояние не более метра, а это дополнительная психологическая нагрузка для актеров.



В спектакле задействовано всего шесть артистов: Алсу Файзуллина (Лейла), Ильфат Гибадуллин (Меджнун), Наиля Каримова, Булат Гатауллин, Халида Сунгатуллина и Эльдар Гатауллин. Для юной артистки Наили Каримовой роль Йолдыз — современной Лейлы — станет дебютом в столь сложной постановке.



Для известного композитора Эльмира Низамова работа в области создания рэп-дуэта для проекта станет также своеобразным творческим дебютом. Эльмир исполнит на электрофортепиано музыку к мелодраме. В постановке будут присутствовать и отсылки к современным популярным рэп-группам, среди которых «İttifaQ» и другие.

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