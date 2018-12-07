Пестречинский фестиваль завоевал бронзу на международном фестивале «Диво Евразии»

(Казань, 9 декабря, «Татар-информ»). Всероссийский фестиваль «Игры в усадьбе Скорлупино» завоевал приз и диплом за третье место на международном туристском фестивале-конкурсе видео, фото и анимации «Диво Евразии», пишет газета «Вперед».



Пестречинцы стали призерами в номинации «Люди и события. Событийный туризм».



Организаторы обещают, что к следующему лету фестиваль преобразится, станет еще интереснее и масштабнее. «Игры в усадьбе Скорлупино» запланированы на 20 июля 2019 года.





Международный туристский фестиваль-конкурс видео, фото и анимации «Диво Евразии» представляет собой продолжение проекта «Диво России». В рамках фестиваля участники присылали короткие видеоролики, фильмы и фотографии о путешествиях в самые разные регионы стран ЕАЭС: России, Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии, а также некоторых других стран Евразии.

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