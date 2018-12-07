Коллектив Детской школы искусств провел мастер-классы для подопечных интернатов Тукаевского района

(Казань, 9 декабря, «Татар-информ»). Коллектив детской школы искусств Тукаевского района посетил дом-интернат для престарелых и инвалидов и школу-интернат села Тлянче-Тамак. Для подопечных дома-интерната организовали концерт «Вместе с вами». А в школе-интернате преподаватели провели для учащихся мастер-классы, пишет газета «Светлый путь».

«Мы любим танцевать» – так назывался мастер-класс по хореографии. Дети вместе с профессиональным хореографом изучали различные танцевальные движения и позиции, организовали веселые подвижные игры и конкурсы. Также педагоги ДШИ организовали мастер-классы по вокалу, работала мастерская юных художников. В завершение коллектив Детской школы искусств вручил всем детям подарки – книжки-раскраски и фломастеры.

В доме-интернате для престарелых и инвалидов состоялся концерт, подготовленный сотрудниками Детской школы искусств совместно с отделом культуры района. В исполнении ансамбля преподавателей ДШИ «Мирас» прозвучали известные народные мелодии. Душевным исполнением русских народных песен порадовал коллектив ансамбль «Полюшко».

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