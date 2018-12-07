Марафон «От сердца к сердцу» собрал средства для лечения десяти детей из Высокогорского района

(Казань, 9 декабря, «Татар-информ»). В Высокогорском районе состоялся ежегодный благотворительный марафон «От сердца к сердцу». Девятый год на базе центрального Дома культуры высокогорцы и представители районных организаций собирают средства для детей-инвалидов. Вырученные деньги делятся между семьями, в которых живут особенные дети, пишет газета «Высокогорские вести».



В этом году в фокусе благотворителей оказалось десять детей. О судьбе каждого ребенка организаторы марафона рассказали в видеороликах. Адресную финансовую помощь каждый год получают разные семьи. За годы проведения марафона материальную поддержку оказали более ста ребятам.





Глава Высокогорского района Рустам Калимуллин отметил, что нельзя забывать, что «мы – одна семья, и в радости, и горе». Начальник отдела социальной защиты в Высокогорском районе Гузель Минаева подчеркнула, что благотворительный марафон помогает проявить самые лучшие качества каждого человека, который внесет посильный вклад. Затем все средства будут переданы тем людям, кто в них нуждается.



Каждый год организаторы марафона стараются внести изюминку. В этом году в холе Дома культуры работала выставка рукоделия. Здесь были представлены самые разнообразные товары, начиная от связанных сапожек и заканчивая картинами, написанными детьми с ограниченными возможностями здоровья.



Впервые на сцене центрального Дома культуры выступила Лейсан Гареева. Незрячая от рождения, она знает, как живется ребятам с ограниченными возможностями. Лейсан пришла поддержать детей своими песнями. Девочка призналась, что ей очень понравилось, как ее поддерживал зал.





Благотворительный марафон «От сердца к сердцу» продолжается. Куб для сбора средств будет стоять 10 декабря в центральном Доме культуры на станции Высокая Гора.

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