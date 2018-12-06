Татар-информ

9 декабря 2018, 09:35

Культура

Организация татарских женщин «Ак калфак» представила отчетную программу в Тетюшах

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Культура

Организация татарских женщин «Ак калфак» представила отчетную программу в Тетюшах

Фото: tetyushy.ru

Концерт предваряла самобытная выставка творчества мастеров рукоделия – кружевная вышивка, самодельные куклы, поделки из различных материалов, картины.

(Казань, 9 декабря, «Татар-информ»). В районном Доме культуры города Тетюши состоялась концертная программа «Халкыбызнын кунел бизэклэре», организованная филиалом республиканского отделения общественной организации татарских женщин «Ак калфак», пишут «Тетюшские зори».

Концерт предваряла самобытная выставка творчества мастеров рукоделия – кружевная вышивка, самодельные куклы, поделки из различных материалов, картины. В отчетной программе было представлено актерское мастерство исполнителей, колоритные образы, яркие костюмы, народные композиции. Каждый номер сопровождался долгими аплодисментами зрителей.

Руководитель агрофирмы «Колос» Римма Сафиуллова отметила, что очень отрадно, что в каждом селе проживает столько талантливых людей, трепетно относящихся к народным обычаям и традициям. Заместитель главы Тетюшского района Евгений Курков в своем обращении к активистам «Ак калфак» отметил, что культура любого народа учит добру и правильному воспитанию подрастающего поколения.

Филиал республиканского отделения общественной организации татарских женщин «Ак калфак» был создан в ноябре 2017 года. Творить добрые дела – один из главных принципов руководителя общества в нашем районе Риммы Гумеровны и ее помощниц.

Активистки, стремясь повысить роль женщины в сохранении и развитии национальной культуры и общечеловеческих ценностей, проводят множество ярких мероприятий в городе и каждом селе – народные праздничные обряды, концертные программы, встречи с интересными людьми района и республики. Основная тематика – роль женщин в укреплении института семьи.

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