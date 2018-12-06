Татар-информ

9 декабря 2018, 06:32

Общество

Глухонемая повар в Бугульминском районе готовит для посетителей кафе кулинарные изыски

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Общество

Глухонемая повар в Бугульминском районе готовит для посетителей кафе кулинарные изыски

Фото: bugulma-tatarstan.ru

Отсутствие слуха не помешало жительнице Бугульмы найти работу по душе.

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). Уже год в бугульминском кафе работает Елена Павлова: от всех сотрудников кафе ее отличаешь лишь одно – она глухонемая, пишет «Бугульминская газета».

Лена ловко управляется с кухонной утварью, делает салаты, выпечку, готовит первые и вторые блюда, украшает их перед подачей на стол гостям. Коллеги в инвалидности необычного сотрудника особой проблемы не видят – уже научились общаться с ней с помощью мимики и жестов.

Директор кафе Римма Касымова рассказала, что девушка устроилась к ним на работу после окончания курсов. Она сразу зарекомендовала себя с лучшей стороны – скромная, старательная, трудолюбивая. Коллектив сразу понял, что такой человек им нужен.

Коллектив Елене тоже понравился – работа хорошая, о которой давно мечтала: девушка может приготовить любое блюдо, как от шеф-повара. Кулинарные эксперименты начинала на домашней кухне, баловала семью выпечкой и кондитерскими изделиями. У Лены есть муж Дима, тоже инвалид по слуху, работает на Бугульминском механическом заводе. Они воспитывают двоих детей. Старший сын – студент машиностроительного техникума, а дочка пока ходит в детский сад.

Найти рабочее место Лена пыталась неоднократно, но это было непросто. Недолго трудилась маляром, подрабатывала в ритуальной конторе. Но новые горизонты в ее жизни появились только после обращения в центр занятости населения. И здесь немалую роль сыграла ее свекровь Валентина Михайловна. Она узнала о возможности записаться на курсы поваров-кондитеров. Женщина ходила с невесткой на занятия, писала вместе конспекты. Педагоги приняли их хорошо, помогали. Затем Елену определили на практику в кафе, а затем взяли на работу.

В центр занятости населения в течение года в поисках работы обратились 37 бугульминцев с ограниченными возможностями здоровья, 17 из них были трудоустроены по профессиям: оператор ЭВМ, бухгалтер, разнорабочий, швея, повар. Нашлись рабочие места в ООО «ШПИ «Реабилитация», у индивидуального предпринимателя Миннигулова, в спортивной школе «Факел», кафе «По-домашнему», компании «Татэнергосбыт», на Бугульминской дистанции Куйбышевской дирекции «РЖД», спорткомплексе «Нефтьче», социальном приюте для детей и подростков «Ялкын», торговой сети «Изобилие». Благодаря квотам, трудовую книжку завели еще 20 инвалидам. Сегодня они заняты делом в отделениях почтовой связи, инженерно-производственном центре, молочном комбинате.

 

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