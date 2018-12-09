Пожилым нижнекамцам рассказали, как правильно чистить зубы и управлять эмоциями

(Казань, 9 декабря, «Татар-информ»). Стоматолог Нижнекамской центральной районной больницы Светлана Сокова рассказала о важных правилах ухода за чисткой зубов, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.



Зубы нужно чистить после завтрака и после последнего приема пищи по 3-4 минуты, причем зубной пасты достаточно выдавить с горошинку. Также врач порекомендовала пользоваться электрической щеткой 2-3 раза в неделю, а отбеливающей пастой и того реже – раз в неделю. После каждого приема пищи желательно чистить промежутки зубной нитью – даже самая хорошая щетка не сможет убрать оттуда остатки еды. Остатки превращаются в мягкий налет, а он – в кариес.



Также медик посоветовала есть жесткие овощи и фрукты – яблоки, морковь, чтобы десны не становились слишком чувствительными.



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