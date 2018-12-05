Представителей казанских турфирм научили водить хоровод и плести куклы в Лаишевском районе

(Казань, 9 декабря, «Татар-информ»). Лаишевский район посетили представители туристических фирм Казани. Для руководителей организовали тур по населенным пунктам района для ознакомления с туристическим потенциалом района, пишет газета «Камская новь».

Первой остановкой на пути следования стало село Никольское. Здесь гостей встречала заместитель главы района Татьяна Бурганова, а экскурсию провел директор музея Лаишевского края Фарида Муртазина.



Артисты ансамбля «Каравон» рассказали об истории Никольского села и самого праздника Каравон, который давно уже вышел на всероссийский уровень. Это была не просто скучная лекция, а настоящее представление: участники ансамбля показали свои нарядные костюмы, сшитые по старинным лекалам, затем исполнили несколько песен из своего репертуара. Гостям Никольского также показали, как водить хоровод особым, «каравонным» шагом. Участники экскурсии охотно играли в старинные игры и подпевали песням, а также приняли участие в мастер-классе по изготовлению куклы-оберега за семь минут.

После дома культуры руководители турфирм побывали в «Русском подворье», которое открылось совсем недавно. В этом музее площадью 280 квадратных метров все еще сохранился запах свежей древесины. Экскурсовод Анастасия Гурьянова рассказала гостям, как создавался этот музей и какие экспонаты в нем были представлены – старинные народные костюмы, элементы быта; в планах – построить настоящую русскую печь.

После Никольского гости посетили Ташкирмень, Атабаево и Габишево, где их познакомили с традициями разных народов, проживающих в Лаишевском районе.

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