Татар-информ

9 декабря 2018, 03:17

Здоровье и среда

Врач-реабилитолог альметьевского центра медпрофилактики провел физзарядку для детей-инвалидов

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Здоровье и среда

Врач-реабилитолог альметьевского центра медпрофилактики провел физзарядку для детей-инвалидов

Фото: almetyevsk.tatar.ru

Веселая физзарядка и интересный диалог состоялся для учащихся с 1-го по 9-е классы альметьевской школы № 19 для детей с ограниченными возможностями.

(Казань, 9 декабря, «Татар-информ»). В рамках декады инвалидов Альметьевский центр медицинской профилактики проводит профилактические мероприятия в Центре здоровья для взрослых и выездные встречи для детей. Об этом сообщает пресс-служба Управления здравоохранения Альметьевского района.

Веселая физическая зарядка и интересный диалог состоялся для учащихся с 1-го по 9-й классы альметьевской школы № 19 для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Врач-реабилитолог Наталья Горбунова показала основные полезные упражнения на растяжку и упражнения для быстрого восстановления сил, а также о вреде некоторых продуктов для здоровья.

Школьники внимательно слушали лекцию врача, почему нельзя питаться чипсами и увлекаться сладкими газированными напитками, а затем выразили благодарность медику крепкими объятиями и сфотографировались с ним на память.

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