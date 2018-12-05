Врач-реабилитолог альметьевского центра медпрофилактики провел физзарядку для детей-инвалидов

(Казань, 9 декабря, «Татар-информ»). В рамках декады инвалидов Альметьевский центр медицинской профилактики проводит профилактические мероприятия в Центре здоровья для взрослых и выездные встречи для детей. Об этом сообщает пресс-служба Управления здравоохранения Альметьевского района.



Веселая физическая зарядка и интересный диалог состоялся для учащихся с 1-го по 9-й классы альметьевской школы № 19 для детей с ограниченными возможностями здоровья.



Врач-реабилитолог Наталья Горбунова показала основные полезные упражнения на растяжку и упражнения для быстрого восстановления сил, а также о вреде некоторых продуктов для здоровья.



Школьники внимательно слушали лекцию врача, почему нельзя питаться чипсами и увлекаться сладкими газированными напитками, а затем выразили благодарность медику крепкими объятиями и сфотографировались с ним на память.

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