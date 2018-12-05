Дедушка известной певицы Гузель Хасановой в Дрожжаном отметил 90-летие

(Казань, 9 декабря, «Татар-информ»). Дедушка известной российской певицы, победительницы шоу «Новая фабрика звезд» Гузель Хасановой Солтан Каюмов отметил 90-летний юбилей, сообщает Управление ЗАГС по РТ.



Солтан Нуртдинович является жителем села Старое Шаймурзино Дрожжановского района. В их семье было четверо детей. Солтан Каюмов вспоминает, что в военные годы было особенно трудно, приходилось работать наравне со взрослыми день и ночь, хорошее образование получить не удалось.



Солтан абый в селе один из уважаемых людей. Всю жизнь он работал в колхозе, ветеран труда. Со своей супругой Рушанией, которая ушла из жизни в прошлом году, они вырастили троих детей. На сегодняшний день Солтан абый живет с дочерью Илхамией, которая приехала ухаживать за отцом из Ульяновска.



Солтан абый в молодости принимал участие во всех культурных мероприятиях. И сегодня он, вспоминая молодость, иногда держит в руках гармонь и напевает. Его внучка Гузель Хасанова пошла по его стопам и стала одной из самых успешных участниц многочисленных вокальных конкурсов, в том числе и вокального шоу «Новая фабрика звезд» на «Первом канале». Сегодня девушка также выступает на разных сценах с известными артистами России.



С внушительной датой именинника поздравили замруководителя исполкома Айрат Залялов и глава сельского поселения Илхам Бикчуров. Почетные гости вручили поздравительное письмо от имени Президента России Владимира Путина и подарок от имени главы района Марата Гафарова.

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