Татар-информ

9 декабря 2018, 01:20

Здоровье и среда

Школьники Менделеевска запустили флешмоб «Танцуй ради жизни»

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Здоровье и среда

Школьники Менделеевска запустили флешмоб «Танцуй ради жизни»

Фото: mendeleevskyi.ru

Старшеклассники Менделеевска поучаствовали во всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» и всемирном молодежном движении Dance4life.

(Казань, 9 декабря, «Татар-информ»). Школьники средних и старших классов Менделеевска приняли участие во всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» и всемирном молодежном движении Dance4life, сообщает ИЦ «Менделеевск».

Работники Менделеевской ЦРБ совместно с представителями благотворительного фонда «Светоч», проекта Dance4life, волонтерами-студентами из Набережных Челнов и Менделеевска организовали в ДК имени С. Гассара акцию по информированию молодежи о профилактике ВИЧ/СПИДа.



Организаторы рассказали школьникам о проблеме распространения заболевания на территории России, о путях передачи ВИЧ-инфекции.

Также специалисты развеяли мифы о заболевании и перечислили факторы риска, которые могут привести к заражению инфекцией. В процессе школьники получили брошюры и информационные листовки, посмотрели видеоролики о мерах предотвращения распространения ВИЧ.

В финале встречи состоялся флешмоб «Танцуй ради жизни». Участники разучили танец-символ борьбы с ВИЧ/СПИДом. Главный призыв акции и основная мысль танца «Стань тем изменением, которое ты хочешь видеть в жизни, возьми ответственность за свою жизнь, танцуй ради жизни!».

 

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