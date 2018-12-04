Хор ветеранов «Волжанка» совместно спел с жителями верхнеуслонского Дома-интерната для престарелых

(Казань, 9 декабря, «Татар-информ»). Народный хор ветеранов «Волжанка» выступил с концертом в верхнеуслонском Доме-интернате для престарелых и инвалидов, пишет газета «Волжская новь».

Участники хора поздравили всех жителей интерната с Международным днем инвалидов, пожелали им здоровья и оптимизма.

Коллектив хора является частым гостем этого дома. Не только со своими программами, но и вместе с хозяевами они организовывают совместные концерты, так как талантов здесь очень много. На этот раз хоровики организовали для своих друзей совместный концерт, в программу которого вошли как песни в исполнении хора, так и дуэтов.

В программе звучали русские народные песни, произведения советских композиторов, исполненные ветеранами с душой и задором. Также воспитанники дома-интерната оценили стихи, которые исполнила участница хора Валентина Абт и жительница интерната Насима Карамова на русском и татарском языках.

Зрители тепло встречали каждый номер концерта, подпевали самодеятельным артистам, а по окончании концерта их наградили громкими аплодисментами и поблагодарили за прекрасное выступление.

Встреча завершилась песней «Я люблю тебя, жизнь», которая является девизом не только обеспечиваемых интерната, но и хора ветеранов.

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