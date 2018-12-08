Татар-информ

8 декабря 2018, 22:40

Общество

На Кремлевской набережной заработали «Татарская деревенька», метеостанция и штаб Деда Мороза

Общество

На Кремлевской набережной заработали «Татарская деревенька», метеостанция и штаб Деда Мороза

Сказочный городок проработает на набережной до 28 января, в выходные дни городок будет работать с 12:00 до 23:00, а в будни — с 16:00 до 22:00.

(Казань, 8 декабря, «Татар-информ», Виктория Елфимова). На Кремлевской набережной открытлся «Сказочный городок». В этом году он вместил как старые локации, так и несколько новых. Для жителей и гостей столицы в городке открылась «Татарская деревенька», где будут показывать татарские народные сказки «Су анасы» и «Шурале» на русском и татарском языках. Дополнительные новые зоны — метеостанция и штаб Деда Мороза. По многочисленным просьбам казанцев организаторы также решили вернуть сноутюбинговые горки и поставить новые карусели-бочки.

«У нас есть такое секретное место — штаб Деда Мороза, где находится конвейер для сортировки писем, карта добрых дел и карта перемещений волшебника. Также в городке работает театр и есть сцена, на которую по расписанию выбегают эльфы и проводят интерактивы для посетителей», — рассказала начальник арт-отдела Кремлевской набережной Ксения Алаева.

Сегодня дети разных возрастов вместе с родителями заглянули в самое душевное место городка — в домик Деда Мороза. Детишки прочитали стихотворение Зимнему Волшебнику, за что получили новогодние подарки. Рядом с домом живут северные олени: Комета, Гром, Молния и Купидон. 

«Хочу верить, что в наступающем году у нас все сложится. Я бы хотел, чтобы у нас больше обращали внимание на пенсионеров и, конечно же, наших замечательных детишек. Счастья, чтобы папа и мама были рядом», — высказал свои пожелания Дедушка Мороз. 

В мастерской «Новогодняя почта» детям провели мастер-класс по изготовлению елочных игрушек, а также показали, как отправить открытку Деду Морозу, или своим родным и близким.

Свое письмо волшебнику отправил и 5-ти летний Тамир, — «Мне очень нравится Новый год и новогодний городок. В подарок у Деда Мороза я попросил снегокат».

Самой популярной зоной для посетителей стал Секретный штаб Деда Мороза, который расположился на пирсе. Там сортируются письма, отслеживается местоположение северных оленей и составляется маршрут доставки подарков в новогоднюю ночь. 

«Я заведую Секретным штабом Дедушки Мороза. Все письма от детишек попадают к нам на распределительную машину. С помощью нее они сортируются, и Дедушка Мороз понимает, какое письмо уже проверено, а какое еще нет. Рядом стоит еще одна машинка, которая помогает убедиться, что подарок для мальчика не окажется у девочки. На стенах висят две карты. Одна показывает маршрут доставки подарков, а другая — карта добрых дел», — рассказал о работе штаба Эльф по имени Смельчак. 

Рядом со штабом расположена метеостанция, которая поможет узнать не только точную температуру на улице, но и укажет направление ветра для удачной доставки подарков.

На днях для посетителей откроется планетарий, где будут показываться познавательные фильмы о нашей планете и Вселенной. В выходные дни Сказочный городок будет работать с 12:00 до 23:00, а в будни — с 16:00 до 22:00. 

 

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