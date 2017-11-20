«Ак Барс» победил в Братиславе

(Казань, 8 декабря, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). После фиаско в Санкт-Петербурге, где позавчера казанцы были крепко биты СКА, игра со «Слованом» должна была показать, как на «Ак Барс» повлиял разгром на Неве. Повлиял, но на классе гости выиграли с минимальным счетом 2:1.

Разумеется, неудача со СКА вынудила тренерский штаб казанцев внести сегодня изменения в свой состав. Вернулся в игру нападающий Данис Зарипов, пропустивший матч со СКА. Он вновь сыграл в звене с Джастином Азеведо и Иржи Секачем. Напротив, не попал в состав нападающий Владимир Ткачёв. Есть изменения и в парах защитников. Не сыграли защитники Роман Манухов и Никита Лямкин, их сменили Андрей Марков и Рафаэль Батыршин. Место в воротах гостей занял Эмиль Гарипов.

И все-таки на игре казанцев сказывалось поражение в Санкт-Петербурге. Не было прежнего куража и привычного силового давления. Довольно натужно смотрелись гости в Братиславе. Но в первом периоде гости реализовали едва ли не единственный голевой момент в середине двадцатиминутки. Иржи Секач достал шайбу, и, не глядя из-за ворот, отдал ее назад, «затылком» видя партнера. Ну а Джастин Азеведо не промахнулся с двух метров, 0:1.

С началом второго периода словаки резко активизировались, но не реализовали выход один на один. Впрочем, и Михаил Глухов, убежав на рандеву с голкипером «Слована» Якубом Штепанеком, не смог выиграть свою дуэль. Но многочисленные удаления, пять за два периода и ни одного у хозяев, сильно осложнили жизнь «барсам». Поэтому ответная шайба словаков не была случайной, пускай и была заброшена в равных составах. Выход «два в один», 1:1. Второй период заслуженно остался за хозяевами и по счету, и по игре.

Первое же удаление в рядах «Слована» в начале заключительной трети матча дорого обошлось хозяевам, гости его реализовали. Альберт Яруллин мощно зарядил от синей линии, попав в «домик», между щитков Штепанека, 1:2. В оставшееся время третьего периода обе команды активно атаковали, шансы на успех были равными. Но казанцы сумели довести игру до победы, победив на классе. Хотя и не без труда, в концовке словаки заменили вратаря на шестого полевого игрока, и бросились на последний штурм.

После 38 матчей в активе казанцев — 57 очков, третье место на «Востоке». В следующем туре 10 декабря в столице Латвии Риге «Ак Барс» сыграет с местным «Динамо».

«Слован» (Братислава, Словакия) — «Ак Барс» (Казань, Россия) — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1), Шайбы забросили: Лампер (34) — Азеведо (7), Яруллин (42). Штраф: 4-10.

«Ак Барс»: Гарипов. Марков — Яруллин, Секач — Азеведо — Зарипов; Батыршин — Абросимов, Клинкхаммер — Основин — Свитов; Постма — Педан, Глухов — Попов — Галиев; Лукоянов — Михеев — Потапов.

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