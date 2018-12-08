«Пражская весна» глазами юных, история Вселенной и 100% окупаемости: Зимний книжный фестиваль открыт

(Казань, 8 декабря, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). В Казани открылся Зимний книжный фестиваль. В течение двух дней, 8 и 9 декабря, Центр современной культуры «Смена» будет принимать в своих залах 40 издательских домов со всей России с тысячами экземпляров редких книг и бестселлеров, выдающихся ученых, писателей и критиков с авторскими лекциями и презентациями трудов, а также несколько тысяч любителей интеллектуального чтива.

Якорное событие каждого фестиваля – книжная ярмарка. Многие из книг, которые можно найти здесь, не попадают на полки сетевых магазинов, а найти их в Казани и вовсе порой невозможно. На стендах издательских домов – современная и классическая художественная, публицистическая, научная, документальная и детская литература, что немаловажно, без магазинной наценки.

Нынешний фестиваль для «Смены» юбилейный, 10-й по счету. За пять лет существования форум интеллектуальной литературы, проводимый раз в полгода, стал долгожданным и любимым событием для читающей части города. Здесь можно не только закупиться интересными книгами по истории театрального костюма, популярной механике, кройке и шитью (!), но и услышать о литературных новинках, лично побеседовать с издателями и получить профессиональные рекомендации от гуру книжного дела.

Что в этом году предлагают казанцам ведущие книжные дома России, насколько прибыльно для них возить книги на Зимний книжный фестиваль, и почему поход в «Смену» в этот уикенд действительно выгоднее интернет-шоппинга – в обзоре «Татар-информ».

«"СМЕНА" ВСЕГДА МНОГО РАЗ ОКУПАЕТСЯ, КОММЕРЧЕСКИ НАШ ПРИЕЗД СЮДА ВСЕГДА ВЫГОДЕН»

Большой неожиданностью в этом сезоне было обнаружить стойку титана российского литературного рынка «Манн, Иванов и Фербер» среди детских книжных домов. На площадке Зимнего фестиваля издательство решило переквалифицироваться, перейдя от полок с бизнес-кейсами и стратегиями личностного роста к ярмарке детской литературы. Порядка 70 процентов книг, которые «делегат» МИФ Анастасия Колесник в этот раз захватила с собой в Казань, – детская литература, и только 30 – книги для взрослых. Это больше коммерческое решение, пояснила она.

«Был несколько раз опыт, когда мы были представлены во взрослой зоне ярмарки, и по продажам было видно, что детские книжки здесь интересны всем и всегда, несколько больше, чем взрослые. Насколько я представляю себе книжный ассортимент в регионе, возможно, мы восполняем некий пробел», – предположила собеседница агентства.

В Казани поклонники издательства могут найти книгу, которую не видели даже гости non/fiction, – любопытное издание иллюстратора из Шанхая Гуоджин «За стеной метели» *(non/fiction – ежегодная Международная ярмарка интеллектуальной литературы, проходившая в Москве с 29 ноября по 2 декабря, крупнейший в России литературный форум).

Книга представляет собой черно-белый комикс без единого слова и поступила на склад «Манн, Иванов и Фербер» всего два дня назад. Это трогательная история о мальчике, который шел к бабушке, но заблудился в сильной метели – метафоричная и тонкая книга Гуоджин рассчитана на совместную работу взрослого и ребенка, и для издательства, по всей видимости, стала своеобразным экспериментом.

На стенде книжного дома есть более традиционные новинки: подробные и щедро иллюстрированные рассказы об устройстве судна и быте моряков «Жизнь на корабле» Стивена Бисти, игровое историческое издание Гийома Дюпра «Вселенная» с моделями устройства мира от представлений древних греков до современных теорий. На Зимний книжный фестиваль доставили также третье издание познавательной серии Доминика Воллимана и Бена Ньюмана «Профессор Астрокот» (оригинальная версия детской энциклопедии): в первых двух томах герой путешествовал по космосу и миру физики, темой третьего тома стала анатомия.

*Отступление для самых преданных почитателей книжек от МИФа – на фестивале издательство исповедует «правило меньшей цены». Если в интернет-магазинах или на их сайте вы найдете книги, представленные здесь, по цене ниже выставочной, вам сразу же сделают скидку. По словам издателей, снижение цен на площадке книжного фестиваля в «Смене» нисколько не бьет им по карману благодаря постоянным клиентам, которые ждут фестиваль из года в год.

«"Смена" всегда много раз окупается, коммерчески наш приезд сюда всегда выгоден, летом – вообще безоговорочно. Насколько я знаю, многие издатели здесь сегодня во многом потому, что им нравится приезжать на эту площадку, в Казань. Мы своим маленьким профсоюзом издателей любим встречаться здесь, и организация, и гости всегда на уровне. Здесь узнают последние новости рынка после отгремевшего накануне в Москве non/fiction, на котором все головы не поднимают в течение недели, а тут есть время и возможность поближе познакомиться, даже поучиться у коллег», – говорит Анастасия Колесник.

К слову, как констатируют издатели, Зимний книжный фестиваль в «Смене» всегда скромнее по объему потока гостей и прибыли, нежели летний. Из-за снижения турпотока в Казань, и смены площадки проведения зимой здесь значительно меньше продаж (уже два года Летний книжный фестиваль проходит в парке Черное озеро в самом центре города, а последний книжный форум благодаря шикарной погоде и удобной локации, по общему признанию, имел беспрецедентную статистику продаж и посещаемости).

«ПРАЖСКАЯ ВЕСНА», ВОЙНЫ И НАЦИЗМ ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА: КОГДА УЖЕ ПОРА ГОВОРИТЬ О НЕДЕТСКИХ ПРОБЛЕМАХ?

Экспериментальное детское издательство «Розовый жираф» в этом году порадовало казанских книголюбов большим завозом совсем не детских книжек для детей и подростков. В павильончике книжного дома есть несколько экземпляров «Будь Жегорт» Ирены Доусковой – книги 12+ о взрослении, личной свободе, надежде и ответственности маленькой девочки, которой пришлось взрослеть в Чехословакии 70-х, сразу после бума трагических событий «Пражской весны». Здесь же роман Роберта Шареноу «Берлинский боксерский клуб», рассказывающий о событиях, предшествующих главной трагедии XX века, – изменениях в сознании немецкого общества 30-х, крутому повороту в жизни тысяч евреев, о том, как незаметно и буднично шаг за шагом люди становятся чудовищами.

Книжный дом «КомпасГид» привез на Зимний фестиваль в «Смену» издание, не публиковавшееся в России более века. «Пуговичная война. Когда мне было двенадцать» Луи Перго в переводе Михаила Яснова и Марии Брусовани – еще одна книга, с помощью которой родители могут начать говорить с детьми о недетских проблемах. История о настоящей многолетней и затяжной войне мальчишек из соседних деревень – герои романа в качестве трофеев забирают себе с «поля боя» пуговицы с одежды противников «чтоб неприятель, держа штаны, брел к родительской взбучке». Конфликт доходит до абсурда и приводит к плачевным последствиям.

«Великая французская классика, которую действительно 100 лет не издавали в России. Затрудняюсь даже назвать причину, видимо, оказии не было. Это очень серьезная книга, сложная в переводе, с комментариями и пояснениями. Притом, на мой взгляд, она очень важна, и по значимости входит в один ряд с "Войной и миром". С детьми необходимо говорить о взрослых проблемах, об истории, о культуре. В противном случае вырастают страшные взрослые », – уверена представитель издательства Алиса Невейкина.

Небольшое московское издательство «Редкая птица» не первый год гостит на фестивалях «Смены». Книжный дом выпускает издания для «неленивых родителей» и детей до 12 лет. В большинстве своем это познавательная и историческая литература современных авторов со вставками виммельбухов и комиксов, сборники сказок народов мира с оригинальными иллюстрациями, в общем, все то, что так сложно найти в будничных книжных магазинах Казани за адекватную цену. Как и большинство коллег «Редкая птица» на Зимнем книжном фестивале чувствительно сбила цену.

«Наши ценники здесь не просто, что называется, «от издателя», а намного ниже, – рассказала руководитель отдела продаж издательства Ирина Алексенко. – Мы привезли книги по "выставочным ценам", это в районе минус 30% от прайса на сайте издательства. Здесь наша цель – не продать по максимуму, а познакомить, увлечь и сделать постоянными читателями, отсюда и цены».

Книжный дом привез сразу несколько долгожданных новинок: девятый выпуск «Фольклорных сказок мира» с иллюстрациями Анны Форлати и четвертую книгу серии Ильи Носырева «Истории об истории» – «Первобытные люди», «Древний Египет», «Древний Вавилон», недавно была выпущена «Древняя Греция». Профессиональный историк, отец троих детей три года назад опубликовал первую книгу, в ней и комиксы, лабиринты, и другие интерактивности. В полуигровой форме, легко и интересно ученый пересказывает детям достоверные исторические факты, притом не уходя в домыслы и фантастику.

«Первая книга расходилась просто замечательно, поэтому вскоре мы его усадили за вторую, буквально заставили делать продолжение. Надеюсь, очень скоро получим от него и историю Древней Руси. Продолжения ждут все, и Казань не исключение, это видно по интересу покупателей. Очень хорошо именно здесь идут фольклорные сказки мира, история для детей. Пока еще народ не проснулся и людей мало, но мы думаем, что ближе к вечеру обязательно будет поток», – спустя час после открытия ярмарки поделилась в разговоре с агентством Ирина Алексенко.

Собеседница ИА «Татар-информ» не ошиблась – уже через несколько часов в проходах между стойками издательств было не протолкнуться, теперь уже представителей книжных домов нам приходилось подолгу отбивать у изголодавшихся по литературе казанцев.

«КАЗАНЬ – ТОЧКА СБЫТА КНИГ ПО АРХИТЕКТУРЕ, ДИЗАЙНУ И ИСТОРИИ»

Традиционно взрослую публику на фестивале порадует огромный выбор литературы по истории, философии и психологии от «Гнозис» и Издательства Ивана Лимбаха, научно-популярные и биографические обильно иллюстрированные издания «Альпины», нон-фикшн и бизнес-чтиво от «Олимп – Бизнес», а Ad Marginem удивит читателей своими первыми комиксами. Большинство издателей, представленных во «взрослом» зале фестиваля, все же сошлись во мнении, что Казань – это идеальная точка сбыта литературы, посвященной архитектуре, дизайну, концепции общественных пространств и истории, особенно отечественной.

«Тираж книги Джефа Спека "Город для пешехода" уже давно закончился, но когда мы собирали издания для ярмарки в Казани, мы понимали, что последние экземпляры нужно обязательно взять с собой, здесь их в любом случае заберут, – объяснила представитель издательства «Искусство XXI век» Юлия Арефьева. – Прошло только два часа с открытия, но ее уже спросили три раза. То же самое касается книги Валерия Нефедова "Как вернуть город людям" – единственный оставшийся экземпляр я взяла сюда. Поскольку мы уже не первый раз приезжаем в «Смену», мы знаем, что здесь любят – стрит-арт, архитектура, урбанистика».

Недавно издательство переиздало книгу признанного мастера стрит-арта Клаудии Вальде, известной во всем мире под псевдонимом MadC. Изначально она называлась «Мурал XXL», но поскольку сам термин «мурал» в России почти неизвестен, решено было уже в следующем тираже изменить название на «Стрит-арт XXL». Обновленную версию книги Вальде и несколько десятков не менее любопытных изданий, в том числе и «вечные» – «История искусства» Гомбриха Эрнста и «Путеводитель по современному искусству» Демпси – представлены в эти дни на стойке «Искусство XXI век».

С программой лектория Зимнего книжного фестиваля, графиком работы ярмарки и расписанием семейных мастер-классов можно ознакомиться по ссылке.

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