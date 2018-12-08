В Казани состоялось закрытие турнира на Кубок Александра Попова

(Казань, 8 декабря, «Татар-информ», Артур Шипилов). В Казанском международном информационном центре состоялось закрытие ХI Международных детских игр на призы олимпийских чемпионов «Кубок Александра Попова», которые проходили на территории деревни универсиады с 6 по 8 декабря.

Открылось мероприятие с выступления танцевального коллектива «Тодес». Во время танца на сцене появился участник проекта «Голос. Дети» Александр Миненок, который исполнил песню «Команда».

Далее слово взял четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов. «Спасибо вам. Спасибо, что приехали, приняли участие. Я хочу сказать “спасибо” судьям, волонтёрам, вашим тренерам и друзей олимпийцев, которые делились с вами своим опытом. А также Республике Татарстан и ее Министерству спорта. Спасибо и вам. Вы зарядили нас позитивом на целый год вперёд», — обратился он ко всем участникам соревнований.

После Попова к микрофону подошла олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Дарья Шкурихина: «Очень печально говорить, что мы присутствуем на закрытии, потому что это правда было походе на настоящие Олимпийские игры. Огромное спасибо Александру Попову за создание подобного мероприятия. Участники, я завидую вам. Запомните все то, чему вас здесь учили. Надеюсь, мы встретимся на следующем Кубке».

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина рассказала о будущем турнира: «Если бы я была ребёнком, я была бы счастлива принять участие в подобных мероприятиях. Надеюсь, они станут традиционными и будут через 10 и 20 лет».

А лыжник Александр Легков едва смог удержать слезы: «Я счастлив. Я буду приезжать, привозить своих друзей, родственников. Этот праздник становится с каждым годом все лучше и лучше, и я не могу сдержать эмоций».

Последним слово взял первый заместитель спорта Республики Татарстан Халил Шайхутдинов. Он пригласил регионы, которые не могут провести какие-либо соревнования, перенести состязания в столицу Татарстана.

На этом официальная часть мероприятия закончилась и началась неофициальная. На сцене появился представитель лейбла Black Star рэпер Мот.

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