Фарид Мухаметшин: Мы будем более требовательно подходить к приему в «Единую Россию»

(Москва, 8 декабря, «Татар-информ», Алексей Угаров). Татарстанское отделение «Единой России» ужесточит отбор кандидатов в члены партии, чтобы оградить ряды от партийцев с низкими морально-нравственными качествами. Об этом сообщил секретарь ТРО ВПП «Единая Россия» Фарид Мухаметшин по итогам съезда партии в Москве.

«К сожалению, среди членов партии “Единая Россия” в Москве и в регионах имеют место нарушения партийной дисциплины, совершения различных правонарушений и даже преступлений. И мы хотим оградить свою партию от таких членов», — сказал Мухаметшин.

Он напомнил, что татарстанское отделение «Единой России» — единственное в стране, которое провело полный аудит. «Знаете, сколько человек за 17 лет покинули партию, переехали в другие регионы, ушли из жизни? По итогам ревизии 12 тыс. членов сократилось в нашей партийной организации. Но за полтора года, мы почти восстановили ряды до 128 тыс. членов партии», — пояснил Мухаметшин.

В ходе съезда партии «Единая Россия» прозвучало предложение ввести этический кодекс для членов партии. Предложение было одобрено и делегацией от Татарстана. «Мы ответственно отнесемся к этическому кодексу, чтобы в наших рядах не было провокаторов, временщиков, карьеристов. Мы более требовательно будем подходить к приему в ряды членов партии», — подчеркнул секретарь ТРО ВПП «Единая Россия».

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