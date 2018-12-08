Главный тренер «Зенита» о поражении от УНИКСа: «Обидное поражение»

(Казань, 8 декабря, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер питерского «Зенита» Василий Карасев подвел итоги домашнего поражения от казанского УНИКСа, посчитав поражение обидным.

«Обидное поражение. Мы смогли вернуться в игру, даже в какой-то момент получили минимальное преимущество. У нас было двадцать секунд на последнюю атаку, отставание в одно очко, но не смогли довести владение до логического завершения. Конечно, тяжело играть, когда пять человек уезжали в сборные, а по возвращению играли на уколах. Ребята старались, но, к сожалению, не удалось одержать победу», — резюмировал Карасев.

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