Главный тренер УНИКСа о победе над «Зенитом»: Мы победили заслуженно

(Казань, 8 декабря, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер казанского УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал победу в Санкт-Петербурге над «Зенитом» (77:74) в рамках лиги ВТБ, резонно посчитав победу гостей залуженной.

«Мы контролировали большую часть игры, но концовка получилась тяжелая, — цитирует Прифтиса пресс-служба лиги. — Мы знали, что в Петербурге очень громкие болельщики, и в какой-то момент они включились, погнали хозяев вперёд. В этой ситуации мы допустили несколько ошибок, позволили забить открытые броски. Хорошо, что в итоге мы довели дело до победы. Считаю, что это заслуженный исход встречи».

После 8 туров УНИКС с 7 победами и 1 поражением занимает третье место в лиге ВТБ. 16 декабря в Перми казанцы сыграют с «Пармой».

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