«Нефтехимик» проиграл в Нижнем Новгороде

(Казань, 8 декабря, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). «Черная» серия нижнекамского «Нефтехимика» продолжилась сегодня в Нижнем Новгороде, где гости потерпели второе подряд поражение на выезде от «Торпедо» со счетом 3:5.

Хозяева ошеломили гостей уже на первой минуте, забив шайбу уже через 19 секунд после стартового вбрасывания, 1:0. Правда, гости быстро пришли в себя и более не пропускали в первом периоде. Но в начале второй трети матча волжане снова отличились, а через пять минут на табло горело уже 3:0. Замена вратаря в «Нефтехимике», Федора Коротаева сменил Илья Ежов. Не помогло, в середине встречи в большинстве нижегородцы забросили четвертую шайбу, 4:0.

Правда, концовка второго периода осталась за нижнекамцами, которые менее чем за две минуты сумели забросить две шайбы кряду, сначала в меньшинстве. А потом и в большинстве, 4:2.

Вскоре после начала третьего периода «Торпедо» восстановило отрыв в три шайбы, 5:2. Последнее слово в матче осталось за гостями, шайбу забросил чешский защитник «Нефтехимика» Андрей Нестрашил, 5:3, но матч был проигран.

После 37 матчей в активе нижнекамцев осталось 32 очка, 10-е место на «Востоке». 10 декабря «Нефтехимик» сыграет в Сочи с одноименной командой.

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 5:3 (1:0, 3:2, 1:1). Шайбы забросили: Боди (1), Коробов (23), Веряев (28), Хольм (31), Миле (46) — Падакин (38), Няттинен (40), Нестрашил (54). Штраф: 40-6.

«Нефтехимик»: Коротаев (Ежов, 28). Сергеев — Полашек, Няттинен — Руохомаа — Пуустинен; Брынцев — Мусин, Падакин — Нестрашил — Хайруллин;Тимашов — Шарипзянов, Шафигуллин — Куликов — Бикмуллин; Семенов — Фазылзянов, Здунов — Шарифьянов — Аркалов.

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