Фарид Мухаметшин: Мы уточним задачи «единороссов» Татарстана на заседании политсовета

(Москва, 8 декабря, «Татар-информ», Алексей Угаров). Татарстанское отделение «Единой России» по итогам съезда партии в Москве проведет заседание регионального политсовета, на котором скорректирует стоящие перед «единороссами» задачи. Об этом сообщил секретарь ТРО ВПП «Единая Россия» Фарид Мухаметшин.

«Съезд рассмотрел много вопросов в повестке дня. Предстоит еще раз внимательно посмотреть программы, которые мы реализуем на территории Татарстана. Наш Президент Рустам Минниханов как член высшего совета партии также заинтересованно работал на всех площадках, он сам возглавляет одну из площадок партийных проектов. Я думаю, мы мобилизуем все силы, для того чтобы чаяния и ожидания людей оправдать», – сказал Мухаметшин по итогам съезда. «По приезду в республику мы соберём расширенное заседание политсовета и будем с коллегами уточнять свои задачи», – добавил он.

По словам секретаря регионального отделения, для решения задач, стоящих перед избирателями, «Единая Россия» готова объединить усилия с политическими оппонентами. «Будучи партией парламентского большинства, мы открыты для дискуссий, для диалога с политическими оппонентами. Они нужны для того, чтобы вместе искать наиболее рациональные пути достижения тех целей, о которых заявила партия», – подчеркнул Мухаметшин.

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