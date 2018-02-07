Татар-информ

8 декабря 2018, 19:40

Спорт

УНИКС обыграл «Зенит» в Санкт-Петербурге

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Спорт

УНИКС обыграл «Зенит» в Санкт-Петербурге

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

После восьми туров в активе УНИКСа в лиге ВТБ – семь побед при одном поражении, третье место.

(Казань, 8 декабря, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В очередном матче чемпионата Единой лиги ВТБ казанский УНИКС победил на выезде питерский «Зенит» со счетом 77:74, вырвав победу в самой концовке.

В Санкт-Петербурге казанцам пришлось играть после почти трехнедельного перерыва, что не могло не сказаться на действиях гостей. Впрочем, и «Зенит» был в точно таком же положении.

Это обстоятельство отразилось на игре, особенно в первой четверти. Гости три минуты не могли набрать ни одного очка, 4:0. Впрочем, не шла командная игра и у хозяев.

УНИКС начал игру в таком составе: Трент Локетт, Джеки Кармайкл — дебют американца в рядах казанцев, Евгений Колесников, Максим Шелекето и Пиеррия Анри.

Перевернул игру выход на замену Джамара Смита при счете 6:2. Казанский снайпер за полторы минуты изменил цифры на табло на 6:9. Рывок УНИКСа 9-0, 6:11. Пошла привычно массовая ротация у гостей, вошли в игру Антон Понкрашов, к слову, воспитанник питерского баскетбола, Эрик Макколлум, Андрей Кощеев, Морис Ндур. Последний и оставил точку в стартовой четверти, 9:16.

Во второй четверти у хозяев прорезались дальние броски. Сначала из-за дуги попал Евгений Воронов, а затем два раза подряд реализовал трехочковые Филип Скрабб, 24:28. Показалось даже, что питерцы поймали кураж. Но гости очень спокойно держали хозяев на дистанции, одинаково успешно атакуя с разных дистанций, и были лучше на подборе, 12-16. Так что первую половину команды завершили со счетом 27:35.

В третьей четверти команды начали соревноваться в дальних бросках. 29:38 Смит, 32:38 Сергей Карасев. Но ближе, чем на пять очков, гости хозяев не подпускали, 35:40. Наконец-то влился в игру новичок УНИКСа Кармайкл, 35:42 после его звериного данка. Эмоции у дебютанта били через край: забегая вперед, отметим, что он за игру набрал 9 очков, показав очень агрессивный, силовой баскетбол.

Последняя четверть стала самой результативной и самой нервной, а началась она при счете 48:58. «Зенит» выиграл эту десятиминутку, особенно мощно хозяева сыграли в середине четверти, совершив рывок 9-0, изменив за пару минут счет с 53:65 на 62:65. Наконец, за две минуты до конца «Зенит» вырывается вперед, 70:69 после «трехи» Воронова. К тому времени гости потеряли Кощеева, получившего пять фолов.

В последний раз питерцы были впереди, 72:71 за полторы минуты до конца. Но в итоге нервы крепче оказались у казанцев. Они хладнокровно наказали хозяев за тактические фолы, набрав все последующие очки с линии штрафных. 74:77 — труднейшая победа УНИКСа над сильным соперником.

После восьми туров в активе УНИКСа в лиге ВТБ стало семь побед при одном поражении, третье место. В следующем туре казанцы сыграют в Перми с «Пармой» 16 декабря, а 12 декабря в рамках группового турнира Кубка Европы УНИКС примет на своей площадке испанскую «Уникаху».

«Зенит» (Санкт-Петербург) — УНИКС (Казань) — 74:77 (9:16, 18:20, 21:23, 26:19). Самые результативные: «Зенит» — Рейнолдс (22+12 подборов), Воронов (12), Скрабб (12); УНИКС — Смит (18), Маккаллум (14), Хенри (10), Ндур (10).

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