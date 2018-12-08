Спартакиада «DDVВ: CrossFitGames» для учеников коррекционных школ впервые прошла в Татарстане

(Казань, 8 декабря, «Татар-информ», Дамир Губайдуллин). В Казани прошла Спартакиада для учащихся коррекционных школ и школ-интернатов для детей «DDVВ CrossFitGames: игры третьей столицы» под девизом «Испытай себя!». В мероприятии в спорткомплексе «Ак буре» приняли участие около 60 детей. Почетными гостями спартакиады стали олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина и олимпийский призёр по плаванию Евгений Коротышкин. В Татарстане подобные соревнования проводятся впервые.

Спартакиада прошла в формате четырёхэтапной эстафеты. Третье место завоевала команда «Адреналин» коррекционной школы № 61. Серебро досталось команде «Импульс» — коррекционная школа № 7. Первое место и статус победителя турнира завоевала команда «Ласточка» — интернат имени Ласточкиной для глухих и слабослышащих детей.

В беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» президент благотворительного фонда «Дарим добро вместе» Залина Базиева рассказала о предстоящих мероприятиях в рамках работы фонда на 2019 год.

«DDV:CrossFitGames — это уникальная разработанная нами спартакиада для детей-сирот, для детей с ограниченными возможностями здоровья. Она проводится в ЦФО, а сегодня впервые прошла в Татарстане. Такие мероприятия очень важны, так как в министерстве образования спорту среди коррекционных школ не уделяется достаточно внимания, это пример того, как нужно преодолевать себя, заниматься спортом», — сказала Залина Базиева.

Также президент фонда отметила, что в следующем году помимо всероссийских соревнований планируются мастер классы с известными спортсменами в рамках программ «Дарим добро skills» и «Дарим добро спорт».

Организаторы мероприятия — благотворительные фонды «Трамплин» и «Дарим добро вместе» — активные участники пропаганды здорового образа жизни в области коррекционных школ и интернатов. Оба фонда регулярно проводят спартакиады и другие мероприятия, направленные на укрепление командного духа и чувства коллективизма у детей-сирот на территории РФ.

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