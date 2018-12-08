Главврач РКБ Татарстана Рафаэль Шавалиев вошёл в генеральный совет «Единой России»

(Москва, 8 декабря, «Татар-информ», Алексей Угаров). Главный врач Республиканской клинической больницы Татарстана Рафаэль Шавалиев вошёл в генеральный совет «Единой России». Решение было принято сегодня на съезде партии в Москве.

Обновление составов высшего и генерального советов «Единой России» произошло на XVIII съезде партии в рамках ежегодной ротации. «Сегодня на съезде председатель партии Дмитрий Медведев обозначил конкретные задачи и приоритеты, особенно в отношении реализации национальных проектов. Это партийный контроль, это вопросы обеспечения благополучия каждого человека», – рассказал Шавалиев в кулуарах съезда. Он также обратил внимание на задачи, которые поставил перед единороссами Владимир Путин.

«Каждый должен быть требовательным к себе и к остальным, выкладываться на все 100%, чтобы быть полезным людям. Я надеюсь, что поставленные задачи будут выполняться в рамках работы генерального совета партии. Я также надеюсь, что опыт нашего Татарстана будет вострeбованным», – отметил Шавалиев.

В ходе ротации из состава генерального совета были выведены два представителя Татарстана: экс-депутат Госдумы Александр Сидякин, недавно назначенный на должность руководителя администрации главы Республики Башкортостан, и региональный координатор партпроекта «Школа грамотного потребителя» Дмитрий Романов.

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