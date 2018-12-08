Артур Шипилов

8 декабря 2018, 19:16

Спорт

Александр Попов подвёл итоги одноименного Кубка

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Спорт

Александр Попов подвёл итоги одноименного Кубка

Фото: Артур Шипилов

Турнир на Кубок Попова проходил на территории деревни Универсиады в течение трёх дней.

(Казань, 8 декабря, «Татар-информ», Артур Шипилов). После проведения товарищеского матча по водному поло четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов подвёл итоги одноименного Кубка, который проходил на территории деревни Универсиады в течение трёх дней, и рассказал о прибавлении видов спорта в соревнование.

«Сейчас завершился не только ватерпольный матч. Это было завершение всего Кубка Попова. В этом году мы сделали все возможное, придумали и провели соревнования в новом формате, поэтому нам есть куда расти и развиваться.

В список спортивных дисциплин готовы войти волейболисты, ватерполисты, бадминтонисты, хоккеисты. Но три дня — тот максимальный формат соревнований, который мы можем себе позволить, потому что это турнир имени олимпийских победителей. Мы будем очень скрупулезно рассматривать дополнительные виды спорта, которые потенциально смогут войти в нашу расширенную программу», — сообщил Попов.

Также пловец рассказал, что не может оценить проведенный турнир: «Не мое дело — давать оценку мероприятию, тут нужно спрашивать у спортсменов. Но организаторы всегда должны быть чуть-чуть недовольны собой, потому что это стимул для движения вперёд».

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