Депутат Госдумы от Татарстана Борис Менделевич считает необходимым повышать квалификацию врачей

(Москва, 8 декабря, «Татар-информ», Алексей Угаров). Новый депутат Госдумы от Татарстана Борис Менделевич считает необходимым разработать законопроект для повышения квалификации врачей. Об этом Менделевич сообщил «Татар-информ» в кулуарах съезда «Единой России».

«В Татарстане построены новые больницы, реконструированы клиники, закуплено огромное количество оборудования. А кто будет всем этим управлять? Кадры решают все. И очень важно, что сейчас государство озадачилось этой проблемой. Я считаю, что нужно выходить с законодательной инициативой, чтобы повысить среднее качество и квалификацию врачей», – сказал Менделевич. «У нас есть великие врачи, но есть и обычные. Нужно очень серьезно поднимать средний уровень», – пояснил депутат.

Известный в Татарстане врач и общественный деятель Борис Менделевич получил мандат депутата Госдумы РФ в ноябре 2018 года после того, как представлявший Татарстана Александр Сидякин перешел на работу в Администрацию главы Республики Башкортостан.

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